Israel Medien: Heftiger Streit bei Sitzung israelischer Regierung

Die „Times of Israel“ mutmaßte, die Auseinandersetzung der Armee mit eigenen Fehlern könne auch die Regierung unter Druck setzen, ihr eigenes Versagen in der Angelegenheit thematisieren zu müssen, was die Kritik der Minister demnach motiviert haben dürfte. Netanjahu, gegen den schon seit längerem ein Korruptionsprozess läuft, will eine Untersuchung erst nach dem Gaza-Krieg. Kritiker werfen ihm vor, er zögere das Ende des Kriegs hinaus, um sich an der Macht zu halten.