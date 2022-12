Geldwäsche : Medien: Geständnis im EU-Korruptionsskandal

Medienrummel vor dem Justizpalast in Brüssel. Foto: Gert Jochems/AP/dpa

Brüssel Die Vorwürfe der Korruption, Geldwäsche und Einflussnahme aus dem Ausland stehen im Skandal um das Europaparlament im Raum. Einer der Verdächtigen packt aus.

Im Korruptionsskandal um das Europaparlament hat einer der Verdächtigen in Untersuchungshaft Medienberichten zufolge ein Geständnis abgelegt. Der Lebensgefährte der abgesetzten Vizepräsidentin des Europaparlaments Eva Kaili habe zugegeben, Teil einer Organisation gewesen zu sein, die von Katar und Marokko benutzt worden sei, um sich in europäische Angelegenheiten einzumischen, berichteten die Zeitungen „Le Soir“ und „La Repubblica“ am Donnerstag unter Berufung auf Ermittlungsdokumente.