US-Republikaner nach Trump : McConnell sieht Verschwörungstheorien als Krebsgeschwür

Washington Die US-Republikaner müssen sich nach der Abwahl Trumps neu ausrichten. Top-Politiker Mitch McConnell kritisiert Anhänger von Verschwörungstheorien scharf - und meint damit vor allem seine Parteikollegin Marjorie Taylor Greene.

Jemand, der unter anderem suggeriere, dass womöglich kein Flugzeug das Pentagon am 11. September 2001 getroffen habe und dass tödliche Schüsse an Schulen inszeniert worden seien, lebe nicht in der Realität, hieß es in der Mitteilung weiter. „Das hat nichts mit den Herausforderungen zu tun, vor denen amerikanische Familien stehen, oder mit den robusten inhaltlichen Debatten, die unsere Partei stärken können.“