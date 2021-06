Kanada : Massengrab indigener Kinder: Trudeau sagt Unterstützung zu

Justin Trudeau: „Traurigerweise ist dies keine Ausnahme oder ein einzelner Vorfall.“. Foto: Sean Kilpatrick/The Canadian Press via ZUMA/dpa

Montreal Die Nachricht war ein Schock: Überreste von 215 Kindern kanadischer Ureinwohner wurden auf dem Grundstück eines ehemaligen Internats entdeckt. Premier Trudeau verspricht „konkrete Maßnahmen“.

„Traurigerweise ist dies keine Ausnahme oder ein einzelner Vorfall. Wir werden uns nicht davor verstecken. Wir müssen die Wahrheit anerkennen“, sagte Trudeau weiter. Diese Schulen seien eine Realität gewesen. „Eine Tragödie, die hier in unserem Land existierte, und wir müssen uns dazu bekennen.“

Vom 17. Jahrhundert bis in die 1990er wurden die als „residential schools“ bekannten Einrichtungen von der Regierung verwaltet und finanziert. Betreiber waren größtenteils Kirchen und religiöse Organisationen. Indigene Kinder wurden ihren Familien entrissen und in diesen Einrichtungen untergebracht, wo sie die Traditionen der europäischen Kolonialisten lernen mussten, um ihre eigenen Sprachen und Kulturen zu vergessen. Gewalt und sexueller Missbrauch gehörten in diesen Schulen zur Tagesordnung.