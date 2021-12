Konflikte : Mali weist Vorwurf der Söldner-Rekrutierung zurück

Johannesburg Den Machthabern in Mali wird vorgeworfen, russische Söldner anheuern zu wollen. Deutschland und 15 weitere Staaten scheinen dafür Beweise zu haben. Die Machthaber in Mali dementieren dies nun.

„Die Regierung dementiert diese unbegründeten Anschuldigungen und fordert Beweise durch unabhängige Quellen“, hieß es in einer am Samstag veröffentlichten Erklärung.

Allerdings gibt die Interimsregierung darin zu, dass sich russische Ausbilder im Lande aufhalten. Sie seien mit dem gleichen Mandat ausgestattet wie die EU-Ausbildungsmission EUTM. „Die Regierung fordert dazu auf, an ihren Handlungen statt an Gerüchten gemessen zu werden und ruft in Erinnerung, dass der malische Staat mit Russland - seinem historischen Partner - lediglich in einer Partnerschaft auf Staatsebene in Verbindung steht.“