Umstrittenes Wahlergebnis Maduro und Opposition reklamieren Wahlsieg in Venezuela

„Ich will Frieden, Liebe und Verständnis“, sagte Maduro vor seinen Anhängern. Er kündigte einen Dialog mit den verschiedenen Sektoren an, um einen nationalen Konsens herzustellen. Vor der Wahl am Sonntag hatten mehrere Umfragen einen Sieg der Opposition prognostiziert. Beobachter gingen allerdings schon vor der Abstimmung nicht davon aus, dass die Wahl frei und fair ablaufen würde. Nach offiziellen Angaben kam Maduro auf 51,2 Prozent der Stimmen und González auf 44,2 Prozent.