Frankreich Macrons riskantes Spiel: Mit Neuwahl gegen Rechtsruck?

Sollte Macrons Poker nicht aufgehen, wäre das für Deutschland und Europa fatal. Macron würde deutlich an Macht verlieren und könnte seinen außenpolitischen Kurs nicht mehr so einfach durchsetzen. Ein Kompromisskurs zwischen Europafreund Macron sowie Euroskeptiker und RN-Chef Jordan Bardella, der auch auf mehr Abstand zu Deutschland gehen will, ist nur schwer vorstellbar. Auch innenpolitisch dürfte Frankreich dann in eine chaotische Situation abrutschen, in der es international nicht mehr der derzeit verlässliche Partner sein kann.