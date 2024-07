Regierungssuche in Frankreich Macron will neue Regierung erst nach Olympia

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron will frühestens nach dem Ende der Olympischen Spiele in seinem Land einen neuen Premierminister ernennen. „Unsere Verantwortung ist es, dass die Spiele gut ablaufen“, sagte Macron am Abend im Sender France 2. „Es ist klar, dass wir bis Mitte August nicht in einer Situation sind, in der wir die Dinge ändern können, weil wir Unordnung schaffen würden.“