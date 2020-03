Kampf gegen die Pandemie : Macron: Videoschalte wegen Coronavirus mit G7-Partnern

TV-Ansprache von Emmanuel Macron am 12. März zum Coronavirus. Im Kampf gegen die Pandemie wollen sich die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten in einer Videokonferenz beraten. Foto: Ludovic Marin/AFP/dpa.

Paris Frankreichs Präsident Macron hatte bereits angedeutet, dass es eine gemeinsame Initiative der großen Industrienationen gegen die Coronakrise geben soll. Nun ist eine Videokonferenz geplant.

Im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie wollen sich die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten nach Angaben von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in einer Videokonferenz beraten. Diese Sonder-Schalte soll demnach am kommenden Montag stattfinden, wie Macron ankündigte.

Frankreichs Präsident hatte bereits in seiner TV-Ansprache an die Nation am Donnerstagabend angekündigt, mit seinem US-Kollegen Trump über eine außerordentliche Initiative der G7-Gruppe sprechen zu wollen. Spaltung führe in der Krise nicht weiter, sagte er. Der französische Staatschef erklärte nun, dass er mit Trump und den anderen G7-Partnern telefoniert habe, um diese Videokonferenz zu vereinbaren.