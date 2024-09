Belarus Machthaber Lukaschenko lässt 30 politische Gefangene frei

Die im Exil arbeitenden Opposition um Swetlana Tichanowskaja prangerte an, weiter gebe es politische Verfolgung, Folter und andere Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Belarus. „Ich bin erleichtert, dass 30 weitere politische Gefangene in Belarus begnadigt worden sind“, schrieb Tichanowskaja auf der Plattform X. Mehr als 1400 Menschen seien jedoch weiter aus politischen Gründen inhaftiert.