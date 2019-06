Kernstreitpunkte bleiben : Maas' Iran-Mission ohne konkrete Fortschritte

Heiko Maas wird vom iranischen Präsidenten Hassan Ruhani empfangen. Foto: Office of the Iranian Presidency/AP.

Teheran Der Rettungsversuch von Bundesaußenminister Heiko Maas für das umstrittene Atomabkommen mit dem Iran in Teheran hat keine konkreten Fortschritte gebracht.

Maas warnte eindringlich vor einer militärischen Eskalation. „Die Lage in der Region, in der wir uns hier befinden, ist hochbrisant, und sie ist außerordentlich ernst“, sagte der Minister. Eine weitere Zunahme der Spannungen könne auch zu militärischer Eskalation führen. „Das kann in niemandes Interesse sein, und deswegen muss das unter allen Umständen vermieden werden.“

Trump habe bisher außenpolitisch noch keinen Erfolg erzielt. „Weder in der Handels- noch in der Friedenspolitik. Er hat daher ein großes Interesse an einem Erfolg in der Iran-Politik, um wenigstens eine Baustelle abzuräumen“, betonte Hardt. Mit einer militärischen Eskalation rechnet er nicht. „Ich glaube nicht, dass der US-Präsident die Absicht hat, den Konflikt militärisch zu lösen. Er wird auf Verhandlungslösungen setzen“, sagte Hardt.