Atomprogramm : Maas drängt Iran zur Rückkehr an den Verhandlungstisch

New York Kehren die USA und der Iran an den gemeinsamen Verhandlungstisch zurück? Der Bundesaußenminister macht sich für Gespräche „so schnell wie möglich“ stark.

In einem Gespräch mit dem iranischen Außenminister Hussein Amirabdollhian am Rande der UN-Generalversammlung äußerte er am Dienstag nach eigenen Angaben die Erwartung, dass die Gespräche „nicht erst in Monaten, sondern so schnell wie möglich“ wiederaufgenommen werden. „Wir sind gewillt, das positiv abzuschließen. Wir wissen, dass auch die Amerikaner dazu gewillt und bereit sind, Sanktionen aufzuheben“, betonte Maas (SPD).