Staatsbesuch : Lukaschenko und Xi wollen Zusammenarbeit ausbauen

Peking Der belarussische Machthaber Lukaschenko ist ein enger Verbündeter von Russlands Präsident Wladimir Putin. Nun sucht er bei seinem Besuch in Peking den Schulterschluss mit Xi Jinping.

China und Belarus wollen ihre Beziehungen weiter stärken. Die Freundschaft beider Staaten sei „unzerbrechlich“, sagte der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping am Mittwoch laut dem chinesischen Staatsfernsehen bei einem Treffen mit dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko in Peking.

Hoffen auf Zusammenarbeit

Xi und Lukaschenko waren zuletzt am Rande des Gipfels der von China und Russland angeführten Shanghaier Kooperationsorganisation (SCO) im September im usbekischen Samarkand zusammengetroffen. Beide Seiten verstehen sich als „umfassende strategische Partner“. Belarus will der Organisation beitreten und erwartet eine Aufnahme in diesem Jahr. Der 2001 gegründeten Gruppe gehören China, Russland, Indien, Pakistan, Kasachstan, Kirgistan, Tadschikistan, Usbekistan und neuerdings auch der Iran an. Belarus hat noch Beobachterstatus.