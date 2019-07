Hintergründe unklar : Lufhansa fliegt wieder nach Kairo, British Airways nicht

Frankfurt/London Die Fluggesellschaft British Airways setzt vorerst alle Flüge nach Kairo wegen Sicherheitsbedenken für mindestens sieben Tage aus.

Zur Begründung teilte die Fluggesellschaft in London am Samstagabend lediglich mit, die Sicherheit der Passagiere und der Crew-Mitglieder habe oberste Priorität.

Auch die Lufthansa hatte am Samstag zunächst alle Flüge nach Kairo ausgesetzt. „‎Da die Sicherheit für Lufthansa stets oberste Priorität hat, hat die Fluggesellschaft vorsorglich am ‎‎20.7.2019 ihre Flüge nach Kairo gestrichen“, heißt es in einer am Abend verbreiteten Mitteilung.