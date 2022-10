Brexit : London droht Abgeordneten in Nordirland mit weniger Gehalt

London droht Abgeordneten in Nordirland mit weniger Gehalt

Belfast Vor 24 Wochen wurde in Nordirland gewählt. Doch die konfessionellen Lager können sich nicht auf eine Regierung einigen. Deshalb wird wohl bald wieder abgestimmt - doch ein Ausweg scheint nicht in Sicht.

Nach der gescheiterten Regierungsbildung in Nordirland droht die britische Regierung in London den Abgeordneten des Regionalparlaments mit einer Kürzung ihrer Bezüge.

„In einer Zeit, in der so viele Menschen mit den Lebenshaltungskosten zu kämpfen haben und Angst vor dem haben, was kommen wird, verstehe ich die Frustration der Menschen darüber, dass Abgeordnete weiterhin ein volles Gehalt beziehen, obwohl sie nicht alle Aufgaben erfüllen, für die sie gewählt wurden“, sagte der britische Nordirland-Minister Chris Heaton-Harris.