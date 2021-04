Trotz hoher Infektionszahlen : Lockerungen: Niederlande öffnen Läden und Terrassen

Gut besucht ist der Außenbereich einer Gaststätte in Utrecht. Foto: Peter Dejong/AP/dpa

Amsterdam Shoppen und ein Bierchen in der Sonne: Die Niederländer machen einen großen Schritt zurück zur Normalität. Doch Ärzte und Virologen warnen: Das kann schiefgehen.

Die Geschäfte durften am Mittwoch wieder Kunden empfangen - ohne vorherigen Termin. Seit 12.00 Uhr bedienten auch wieder Cafés und Restaurants Gäste im Außenbereich. Auch die unpopuläre abendliche Ausgangssperre wurde abgeschafft.

Während die meisten Niederländer jubelten, warnten aber Mediziner und Virologen vor negativen Folgen. Am Mittwoch war die Infektionsrate erneut gestiegen; sie ist jetzt etwa doppelt so hoch wie in Deutschland.