Wahlen Litauen: Stichwahl um Präsidentenamt mit klarem Favoriten

In Litauen haben die Bürgerinnen und Bürger in einer Stichwahl über ihr künftiges Staatsoberhaupt abgestimmt. Nach der Schließung der Wahllokale um 20.00 Uhr Ortszeit (19.00 Uhr MESZ) läuft in dem baltischen EU- und Nato-Land die Auszählung der Stimmen an. Das Ergebnis wird in der Nacht erwartet.