Krieg in der Ukraine : Lieferung von Kampfdrohnen - EU-Sanktionen gegen Iran

Krieg in der Ukraine

Brüssel Brüssel wirft Teheran vor, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine mit Kamikazedrohnen zu unterstützen und beschließt Strafmaßnahmen gegen Personen und Organisationen.

Die neuen EU-Sanktionen gegen den Iran wegen der Unterstützung des russischen Kriegs gegen die Ukraine sind in Kraft. Wie aus dem EU-Amtsblatt vom Donnerstag hervorgeht, sind das Unternehmen Shahed Aviation Industries sowie drei ranghohe Militärs betroffen. Sie sind nach Auffassung der EU an der Entwicklung und Lieferung von Kampfdrohnen an Russland beteiligt.