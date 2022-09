Nord Stream-Gasleck : Lettland: Neue Phase des hybriden Krieges

Riga Der lettische Außenminister stuft die Nord-Stream-Lecks als schweren Sicherheits- und Umweltvorfall ein und findet beunruhigende Worte.

Lettlands Außenminister hat die „vorsätzlichen Angriffe“ auf die Gasleitungen Nord Stream 1 und Nord Stream 2 verurteilt. „Die Sabotage an den Pipelines Nordstream I und II muss als schwerwiegendster Sicherheits- und Umweltvorfall in der Ostsee eingestuft werden“, twitterte er in der Nacht zum Mittwoch. „Es scheint, dass wir in eine neue Phase des hybriden Krieges eintreten.“

In den beiden Gasleitungen von Russland nach Deutschland wurden - nach einem ersten Druckabfall in der Nacht auf Montag - insgesamt drei Lecks entdeckt. Sie traten in der Nähe der Ostsee-Insel Bornholm teils in dänischen, teils in schwedischen Gewässern auf. Die Ursache wurde noch nicht festgestellt. Sabotage wird nicht ausgeschlossen.