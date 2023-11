Krieg in Nahost Leichen von Geiseln im Gazastreifen geborgen

Die Leiche der am 7. Oktober von Hamas-Terroristen im Grenzgebiet entführten jungen Soldatin sei in einem Gebäude nahe dem größten Krankenhaus in der Stadt Gaza gefunden worden, erklärte ein Militärsprecher auf der Plattform X, vormals Twitter. Noa Marcianos Leiche sei von Experten in Israel identifiziert worden. Eine Todesursache wurde zunächst nicht mitgeteilt.