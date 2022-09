Konservative : Kristersson erhält Sondierungsauftrag in Schweden

Stockholm Bei der Reichstagswahl in Schweden hat der Vier-Parteien-Block 176 Mandate erhalten, das linksgerichtete Lager von 173. Nun geht es an die Regierungssuche.

Der Konservative Ulf Kristersson darf sich nach der knappen Parlamentswahl in Schweden an der Regierungsbildung versuchen. Der Parlamentspräsident Andreas Norlén erteilte dem Parteivorsitzenden der Moderaten am Montag den Sondierungsauftrag, um die Möglichkeiten auszuloten, eine neue Regierung zu bilden. Das gab Norlén am Montag nach Gesprächen mit den Spitzen der schwedischen Reichstagsparteien auf einer Pressekonferenz in Stockholm bekannt.