Regierung : Krisenland Sri Lanka hat einen neuen Präsidenten

Colombo Der neue Präsident Sri Lankas kann viel politische Erfahrung vorweisen. Bei den Demonstranten ist Ranil Wickremesinghe jedoch höchst unbeliebt, er gilt als Verbündeter des geflohenen Präsidenten.

Das Parlament im Krisenland Sri Lanka hat den bisherigen geschäftsführenden Präsidenten Ranil Wickremesinghe zum neuen Staatsoberhaupt gewählt. Er habe die Stimmen von 134 der insgesamt 225 Abgeordneten erhalten, sagte Parlamentsgeneralsekretär Dhammika Dissanayake am Mittwoch in Colombo. Zwei Abgeordnete hätten sich enthalten, vier Stimmen seien ungültig gewesen. Wickremesinghe rief nach seiner Wahl auch die Opposition dazu auf, gemeinsam eine Strategie zu finden, um die Wünsche der Menschen zu erfüllen.

Auch Proteste gegen Wickremesinghe angekündigt

Bei Demonstranten ist Wickremesinghe unbeliebt, weil sie ihn als einen Verbündeten von Rajapaksa halten. Sie haben angekündet, weiter gegen ihn zu protestieren. Allerdings wies das Höchste Gericht Protestierende am Mittwoch an, sich mindestens 50 Meter vom Büro des Präsidenten zu entfernen - also von dort, wo sie seit Wochen protestieren und Zelte aufgestellt haben. Die Polizei informierte davor das Gericht, dass die Protestierenden Sachbeschädigung verursachten - auch an historischen Statuen beim Büro.