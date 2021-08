Afghanistan-Krise : Zeit für Evakuierung wird knapp – Heute Sondergipfel der G7-Staats- und Regierungschefs

Das US-Militär hat für den Evakuierungseinsatz derzeit rund 5800 Soldaten am Flughafen in Kabul. Foto: Sgt. Samuel Ruiz/U.S. Marine Corps via AP/dpa

London Dier Taliban wehren sich gegen eine Verlängerung der Evakuierungen von Flüchtlingen aus Afghanistan. Ende des Monats soll mit den Militärflügen ins Ausland von Kabul aus Schluss sein. Doch einige Staaten setzen auf einen längeren Einsatz. Auch Deutschland. Was passiert nun?

Die Staats- und Regierungschefs der sieben führenden westlichen Industrienationen sowie Vertreter der EU beraten an diesem Dienstag (24. August) bei einem Sondergipfel über die Situation in Afghanistan.

Bundeswehr in Schusswechsel am Flughafen Kabul involviert

Verlängerung der Evakuierungsmission

Das US-Militär hat für den Einsatz derzeit rund 5800 Soldaten am Flughafen in Kabul. Die Evakuierung gewann zuletzt an Fahrt. Vom 14. August bis zum Montagnachmittag (Ortszeit Washington) wurden vom US-Militär und den Truppen verbündeter Staaten bereits 48 000 Menschen ausgeflogen, wie das Weiße Haus erklärte. Bei den meisten Evakuierten handelt es sich um Afghanen, die einst für die US-Truppen gearbeitet haben, und deren Familien. Tausende von ihnen sollen während der Bearbeitung ihrer Visumsanträge auch auf US-Stützpunkten in Deutschland und anderen Staaten Europas untergebracht werden.