Hashim Thaci : Kriegsverbrecher-Anklage: Kosovos Präsident tritt zurück

Pristina Seit mehr als 20 Jahren bestimmt er die Geschicke seines kleinen Landes entscheidend mit. Als Kommandeur im Unabhängigkeitskrieg soll er schwere Schuld auf sich geladen haben. Nun tritt Hashim Thaci als angeklagter Kriegsverbrecher die Reise nach Den Haag an.

Der ehemalige Kommandeur der Untergrundarmee UCK trat am Donnerstag von seinem Amt zurück, nachdem er erfahren hatte, dass das Kosovo-Sondertribunal in Den Haag eine Anklage gegen ihn wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen bestätigt hat. Seine Amtsgeschäfte übernahm die Parlamentspräsidentin Vjosa Osmani von der Regierungspartei LDK (Demokratische Liga des Kosovos).

„Um die Integrität des Staates zu schützen, trete ich heute zurück“, erklärte Thaci auf einer Pressekonferenz in der Hauptstadt Pristina. Er empfinde Stolz bezüglich der Verantwortung, die er getragen habe, fügte er hinzu. Im Anschluss daran begab er sich in das Hauptquartier der EU-Justizmission Eulex, um seinen Transfer zum Tribunal in Den Haag zu veranlassen.