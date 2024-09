Militäreinsatz in Afghanistan Kriegsverbrechen: Australien erkennt Verdienstmedaillen ab

Der australische Verteidigungsminister Richard Marles hat einer Reihe von hochrangigen Militärs im Zuge eines Berichts über Kriegsverbrechen in Afghanistan ihre Auszeichnungen entzogen. Unter dem Kommando der Offiziere sollen Soldaten im Rahmen des internationalen Militäreinsatzes am Hindukusch unrechtmäßig Menschen getötet haben. Dies war aus einem 2020 veröffentlichten Bericht („Brereton Report“) hervorgegangen, der das Verhalten einer australischen Sondereinheit in Afghanistan zwischen 2005 und 2016 untersucht hatte.