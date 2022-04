Ukraine-Krieg : Kriegsschiff „Moskwa“ angeblich gesunken - Moskau dementiert

Moskau/Kiew Am Abend meldete die Ukraine den Beschuss des russischen Kriegsschiffes „Moskwa“. Das Schiff sei mittlerweile gesunken, heißt es aus Kiew. Moskau bezeichnet das Flaggschiff hingegen als seetüchtig.

Das im Krieg gegen die Ukraine eingesetzte russische Flaggschiff „Moskwa“ ist nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau trotz massiver Schäden weiter seetüchtig.

Das Ministerium bestätigte am Donnerstag einen Brand sowie Schäden auf dem bekannten Kreuzer der russischen Schwarzmeerflotte. Die Besatzung aber sei in Sicherheit gebracht worden. Die Explosionen von Munition an Bord seien beendet, die Raketen selbst seien nicht beschädigt, hieß es.