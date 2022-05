Live-Ticker zum Krieg in der Ukraine : Milliarden-Unterstützung der USA für die Ukraine – EU will Aufbauhilfe an Reformen knüpfen

Liveblog Der US-Kongress hat ein Paket von 40 Milliarden Dollar verabschiedet, um die Ukraine zu unterstützen. Ein großer Anteil geht an direkte Militärhilfe. Unterdessen will EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Unterstützung Europas auch an Reformen gegen Korruption knüpfen. Alle Informationen zum Konflikt im Liveticker.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am 24. Februar die Ukraine angegriffen. Der Kreml-Chef bewilligte einen entsprechenden Militäreinsatz. Zuvor hatte Putin die selbst ernannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk im Osten der Ukraine als unabhängige Staaten anerkannt.

