Live-Ticker zum Krieg in der Ukraine : Teils schwerverletzte Soldaten verlassen umkämpftes Stahlwerk nahe der Hafenstadt Mariupol

72 Bilder Der Krieg in der Ukraine geht weiter – aktuelle Bilder aus dem Kriegsgebiet

Liveblog An die 260 ukrainische Soldaten haben das Stahlwerk nahe der Hafenstadt Mariupol in von Russland besetztes Gebiet verlassen. Immer wieder war es in der Vergangenheit zum Soldatenaustausch zwischen Kiew und Moskau gekommen. Alle Informationen zum Konflikt im Liveticker.

Thema: Instagram Von SZ-Redaktion und dpa

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am 24. Februar die Ukraine angegriffen. Der Kreml-Chef bewilligte einen entsprechenden Militäreinsatz. Zuvor hatte Putin die selbst ernannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk im Osten der Ukraine als unabhängige Staaten anerkannt.

Alle aktuellen Informationen zum Krieg in der Ukraine im Liveticker: