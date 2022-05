Live-Ticker zum Krieg in der Ukraine : Präsident Selenskyj: Russland will größtmögliche Zerstörung in der Ukraine

Foto: dpa/Emilio Morenatti 72 Bilder Der Krieg in der Ukraine geht weiter – aktuelle Bilder aus dem Kriegsgebiet

Liveblog Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wirft Russland blinde Zerstörungswut in seinem Land vor. Nie nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges habe es in Europa derlei Angriffe gegeben, sagte er in einer Videobotschaft. Alle Informationen zum Konflikt im Liveticker.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Thema: Instagram Von SZ-Redaktion und dpa

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am 24. Februar die Ukraine angegriffen. Der Kreml-Chef bewilligte einen entsprechenden Militäreinsatz. Zuvor hatte Putin die selbst ernannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk im Osten der Ukraine als unabhängige Staaten anerkannt.

Alle aktuellen Informationen zum Krieg in der Ukraine im Liveticker: