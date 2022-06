Live-Ticker zum Krieg in der Ukraine : Russland greift Kiew mit Raketen an – G7-Gipfel: Teilnehmerstaaten geschlossen gegen Moskau

Foto: dpa/Kay Nietfeld 46 Bilder Bundeskanzler Olaf Scholz in Kiew

Liveblog Mindestens zwei Wohngebiete sind am Sonntag in Kiew von russischen Raketen getroffen worden. Das teilt die Ukraine mit. Unterdessen wenden sich die G7-Staaten bei ihrer Tagung in Bayern entschlossen gegen die Kreml-Kriegspolitik. Alle aktuellen Infos rund um den Ukraine-Krieg im Liveticker.

Thema: Instagram Von SZ-Redaktion und dpa

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am 24. Februar die Ukraine angegriffen. Der Kreml-Chef bewilligte einen entsprechenden Militäreinsatz. Zuvor hatte Putin die selbst ernannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk im Osten der Ukraine als unabhängige Staaten anerkannt.

Alle aktuellen Informationen zum Krieg in der Ukraine im Liveticker: