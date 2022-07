Live-Ticker zum Krieg in der Ukraine : Moskau will Regierung in Kiew stürzen – EU rechnet auch mit komplettem Gas-Stopp aus Russland

Foto: dpa/Viacheslav Priadko 31 Bilder Putins Krieg gegen die Ukraine – Fotos aus dem Kriegsgebiet

Liveblog In dieser Deutlichkeit hatte es die Regierung bislang nicht kundgetan. Jetzt aber steht fest: Moskau will die bisherige Regierung in der Ukraine stürzen. Unterdessen rechnet EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen damit, dass sich Europa auch auf einen völligen Lieferstopp von Gas aus Moskau einstellen muss. Alle aktuellen Infos rund um den Ukraine-Krieg im Liveticker.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Thema: Instagram Von SZ-Redaktion und dpa

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am 24. Februar die Ukraine angegriffen. Der Kreml-Chef bewilligte einen entsprechenden Militäreinsatz. Zuvor hatte Putin die selbst ernannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk im Osten der Ukraine als unabhängige Staaten anerkannt.

Alle aktuellen Informationen zum Krieg in der Ukraine im Liveticker: