Live-Ticker zu Krieg in der Ukraine : EU friert Putins Vermögen ein – Kreml: Russland zu Verhandlungen mit Ukraine bereit

Foto: dpa/Uncredited 92 Bilder „Kampfhandlungen und Raketenangriffe“ - Russland greift die Ukraine an

Liveblog An Tag zwei des russischen Angriffs meldet die Ukraine russische Einheiten in der Hauptstadt Kiew. Für die vom Westen verhängten Sanktionen kündigt Russland Vergeltung an. Alle Informationen zum Russland-Ukraine-Konflikt im Liveticker.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Donnerstag (24. Februar) die Ukraine angegriffen. Der Kreml-Chef bewilligte einen entsprechenden Militäreinsatz. Zuvor hatte Putin die selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk im Osten der Ukraine als unabhängige Staaten anerkannt.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat den russischen Angriff auf die Ukraine „als eklatanten Bruch des Völkerrechts“ bezeichnet. „Er ist durch nichts zu rechtfertigen“, erklärte Scholz am Donnerstagmorgen in Berlin. Deutschland verurteile den „rücksichtslosen Akt“ des russischen Präsidenten Wladimir Putin aufs Schärfste. Scholz kündigte zudem weitere Sanktionen an: „Im Rahmen der G7, der Nato und der EU werden wir uns heute eng absprechen.“

Das wichtigste zum Krieg in der Ukraine auf einen Blick:

Russische Soldaten sind am Donnerstag mit Panzern in die Ukraine vorgedrungen.

Die Ukraine hat sämtliche diplomatischen Beziehungen zu Russland abgebrochen. Präsident Selenskyj hat im ganzen Land den Kriegszustand ausgerufen.

Die Nato aktiviert die Verteidigungspläne für Osteuropa, schließt aber militärische Unterstützung der Ukraine aus.

Nato Die EU, die USA und weitere Nato-Staaten haben erhebliche Sanktionen gegen Russland beschlossen.

Die USA wird im Zuge der Ukraine-Krise 7000 weitere Soldaten nach Europa verlegen

Am Freitag meldet die Ukraine Raketenbeschuss auf die Hauptstadt Kiew. Das ukrainische Innenministerium berichtet von russischen Einheiten in der Stadt.

Russland hat am Freitag Vergeltung für vom Westen verhängte Sanktionen angekündigt.

Alle Informationen zum Krieg in der Ukraine im Liveticker: