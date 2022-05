Live-Ticker zum Krieg in der Ukraine : Bundesregierung unterstützt Planungen für Öl-Embargo

Die Ukraine rüstet sich für einen Krieg: Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigt die Teilmobilmachung von Reservisten an, ein Ausnahmezustand für 30 Tage wird verhängt. Die Separatistenführer in der Ostukraine bitten den Kreml um militärische Hilfe.

Putin erkennt die selbst ernannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk als unabhängige Staaten an, tags darauf stimmt auch die Staatsduma zu. Russische Soldaten sollen in die ostukrainischen Separatistengebiete entsandt werden. Der Westen wirft dem Kremlchef vor, gegen Völkerrecht zu verstoßen.

Der großangelegte Krieg beginnt. Russische Panzer stoßen in die ehemalige Sowjetrepublik vor, es gibt Luftangriffe im ganzen Land. Selenskyj ruft den Kriegszustand aus und ordnet die allgemeine Mobilmachung an. Die Nato aktiviert Verteidigungspläne für Osteuropa.

In der Ukraine gibt es Kämpfe um Kiew und Charkiw. Kanzler Scholz kündigt im Bundestag eine Aufrüstung der Bundeswehr um 100 Milliarden Euro an. In Berlin demonstrieren weit mehr als 100 000 Menschen gegen den Krieg. Der Luftraum über den EU-Staaten ist für russische Flieger komplett geschlossen.