Russische Invasion Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

Nach dem Besuch von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Kiew pochte Selenskyj erneut auf eine Mitgliedschaft seines Landes in dem westlichen Militärbündnis. „Die Ukraine verdient es, ein Nato-Mitglied zu werden - und sie wird es werden“, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache am Donnerstag. „Wir arbeiten daran, in Sachen Nato-Mitgliedschaft praktische Fortschritte zu erzielen.“ Stoltenberg hatte die Ukraine bereits zum zweiten Mal seit Kriegsbeginn besucht.