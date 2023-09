Russische Invasion Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

Lawrow betonte in New York, sein Land habe kein Interesse an einem großen Krieg. „Es liegt ganz bei uns, wie sich die Geschichte entwickeln wird. Es liegt in unserem gemeinsamen Interesse, eine Abwärtsspirale in einen groß angelegten Krieg und den endgültigen Zusammenbruch der Mechanismen der internationalen Zusammenarbeit zu verhindern“, sagte Lawrow. Den Ukraine-Krieg erwähnte Lawrow dabei nicht.