Russische Invasion Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

In seiner Abendansprache rief Selenskyj die Bürger und Bürgerinnen seines Landes zum Gedenken an die getöteten Soldaten auf. „Viele Ukrainer haben heute jemanden, an den sie sich erinnern, jemanden, den sie ehren“, sagte er gestern, der in der Ukraine als Tag der Verteidiger begangen wurde. Um sich dieser Opfer würdig zu erweisen, solle jeder sich für die Ukraine einsetzen, sich um seinen Nächsten kümmern. „Die Ukraine muss siegen. Das ist für alle das Wichtigste“, sagte Selenskyj in dem Video.