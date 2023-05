Russische Invasion Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

Die russische Besatzungsmacht will frontnahe Gebiete im südukrainischen Saporischschja evakuieren. „Die Obrigkeit des Gebiets Saporischschja hat entschieden, die Bewohner von 18 frontnahen Ortschaften wegen des zunehmenden ukrainischen Beschusses zeitweise tiefer in die Region zu verlegen“, schrieb der Vertreter der moskautreuen Verwaltung, Wladimir Rogow, gestern in seinem Telegram-Kanal. Unter anderem soll auch die Stadt Enerhodar, in der das Atomkraftwerk Saporischschja liegt, geräumt werden.