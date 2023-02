Russische Invasion : Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

Ein ukrainischer Soldat und eine Soldatin gehen händchenhaltend durch Bachmut. In der schwer umkämpften Stadt im Osten des Landes geraten die ukrainischen Streitkräfte immer stärker unter Druck. Foto: Libkos/AP/dpa

Kiew Seit fast einem Jahr führt Russland offen Krieg gegen die Ukraine. Kiew fordert nun noch mehr internationalen Sanktionsdruck - und nimmt die russische Nuklearindustrie in den Blick. Die News im Übberblick

Vor dem Hintergrund des seit fast einem Jahr andauernden Kriegs hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj weitere westliche Sanktionen gegen Russland gefordert - etwa gegen dessen Atomenergie-Branche. „Es ist nicht einfach. Es gibt einen gewissen Widerstand“, sagte Selenskyj gestern in seiner abendlichen Videobotschaft. Es habe auch eine Zeit gegeben, in der andere Strafmaßnahmen gegen Russland schwierig erschienen, fügte er hinzu. „Jetzt gelten sie - zum Beispiel in Bezug auf Öl und Ölprodukte aus Russland.“