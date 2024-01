Russische Invasion Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

Die Regierung von Präsident Wolodymyr Selenskyj berät an diesem Sonntag im Schweizer Skiort Davos mit Regierungsvertretern aus rund 80 Ländern über die Zukunft der Ukraine. Im Mittelpunkt steht Selenskyjs sogenannte Friedensformel. Der ukrainische Präsident empfing am Samstag in Kiew erst einmal den neuen französischen Außenminister Stéphane Séjourné.