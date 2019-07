Mittelmeer : Kreuzfahrtschiff rettet 111 Bootsflüchtlinge

Athen (dpa) Das Kreuzfahrschiff „Marella Discovery“ hat vor der griechischen Halbinsel Peloponnes 111 Migranten aufgenommen, die auf dem Weg nach Italien in Seenot geraten waren. Die Menschen, darunter 33 Minderjährige, wurden zum griechischen Hafen Kalamata gebracht.

Das teilte die griechische Küstenwache am Sonntag mit. Unterdessen kündigte die Organisation Ärzte ohne Grenzen an, gemeinsam mit SOS Méditerranée ein neues Schiff in die Seenotrettung im Mittelmeer zu entsenden.