An Passkontrolle abgeführt : Kremlgegner Nawalny in Moskau festgenommen

Kremlgegner Alexej Nawalny (M) und seine Ehefrau Julia (r) stehen am Flughafen Moskau-Scheremetjewo in einem Bus. Foto: Mstyslav Chernov/AP/dpa

Moskau In Russland drohen Alexej Nawalny, dem schärfsten Kritiker von Präsident Wladimir Putin, Haft oder sogar ein neuer Mordanschlag. Trotzdem hat er das für ihn sichere Deutschland verlassen.

Der Kremlgegner Alexej Nawalny ist nach seiner Landung in Moskau noch am Flughafen festgenommen worden. Der 44-Jährige sei an der Passkontrolle abgeführt worden, meldete der Telegram-Kanal Nawalnys am Sonntag.