Angriffskrieg Russlands : Kreml: Viele russische Tote in Ukraine „gewaltige Tragödie“

Kreml: Viele russische Tote in Ukraine „gewaltige Tragödie“

Dmitri Peskow, Sprecher des russischen Präsidenten Putin, nimmt an einer Videokonferenz teil. Foto: Alexei Nikolsky/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

London Der russische Krieg gegen die Ukraine tobt seit sechs Wochen. Nun gab der Kremlsprecher dem britischen Sender Sky-News ein Interview. Die Botschaft: Russland wehrt sich lediglich. Doch eine Aussage überrascht.

Sechs Wochen nach dem Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine hat die Führung in Moskau erstmals große Verluste in der Truppe eingeräumt.