Gipfel in Indonesien : Kreml: Putin will an G20-Gipfel im Herbst teilnehmen

Kreml: Putin will an G20-Gipfel im Herbst teilnehmen

Der russische Präsident Wladimir Putin will im Herbst am G20-Gipfel in Indonesien teilnehmen. Foto: Mikhail Metzel/Pool Sputnik Kremlin/dpa

Moskau Kommt Putin oder kommt er nicht? Diese Frage bereitet den G20-Staaten schon Monate vor ihrem geplanten Gipfel auf Bali Kopfzerbrechen. Nun hat sich der Kreml selbst dazu geäußert.

Russlands Präsident Wladimir Putin will am G20-Gipfel im Herbst in Indonesien teilnehmen. „Ja, wir haben bestätigt, dass unsere Teilnahme vorgesehen ist“, sagte Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge.

Unklar blieb, ob der Kremlchef persönlich anreisen will oder per Video zugeschaltet sein wird. „Ich weiß es nicht. Sie haben dazu eingeladen, persönlich teilzunehmen, aber es ist noch viel Zeit. Ich hoffe, dass die Pandemie es erlauben wird, dieses wichtige Forum persönlich abzuhalten“, sagte Uschakow.

Unter Verweis auf die Corona-Pandemie nahm Putin in den vergangenen Monaten an vielen Veranstaltungen nur im Online-Format teil. An diesem Dienstag wird er seine erste öffentlich bekannte Auslandsreise seit Kriegsbeginn in der Ukraine vor rund vier Monaten nach Tadschikistan in Zentralasien unternehmen.