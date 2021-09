Parlamentswahl : Krachende Niederlage für Islamisten in Marokko

Rabat Zwei Wahlen entschied die PJD in Marokko für sich, jetzt landet sie bei der Parlamentswahl auf dem achten Platz. Mit ein Grund für den herben Verlust dürfte eine umstrittene Wahlrechtsreform sein.

Nach einem Jahrzehnt an der Macht haben die Islamisten in Marokko bei der Parlamentswahl ersten Ergebnissen zufolge eine krachende Niederlage erlitten.

Marokko kämpft mit Korruption und Jugendarbeitslosigkeit, die derzeit bei rund 30 Prozent liegt. Die Wirtschaft schrumpfte 2020 um schätzungsweise sieben Prozent. Das Königreich gilt als autoritär. Wichtige Entscheidungen werden von König Mohammed VI. getroffen, auch Parteien und Mandatsträger folgen diesen Vorgaben weitgehend. Der Raum für Kritik am König ist in den vergangenen Jahren geschrumpft.

In dem nordafrikanischen Land am Atlantik leben rund 36 Millionen Menschen. Nur etwa die Hälfte davon sind als Wähler registriert. An der Wahl beteiligten sich dieses Jahr etwa neun Millionen Menschen. Umfragen zufolge haben viele Marokkaner das Vertrauen in staatliche Institutionen und politische Parteien verloren.