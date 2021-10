Österreich : Korruptionsermittler bestätigen Verfahren gegen Kurz

Schlittert er mit seiner ÖVP in eine Regierungskrise? Sebastian Kurz, Bundeskanzler von Österreich. Foto: Roland Schlager/APA/dpa

Wien Ein beispielloser Vorgang: Ermittler durchsuchen die Machtzentralen der regierenden Konservativen in Wien. Der Verdacht geht in Richtung Bestechung.

Das gab die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKSTA) in Wien am Mittwoch bekannt - nach mehreren Hausdurchsuchungen unter anderem in der ÖVP-Zentrale und im Kanzleramt.