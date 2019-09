UN-Gipfel : Kontroversen um den Klimaschutz

Paris Macron kritisiert Thunberg, Müller den UN-Gipfel und Kretschmer das Klima-Paket.

Der deutsche Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) kritisierte den Klimagipfel der Vereinten Nationen. „Von 197 UN-Mitgliedstaaten sind nur sieben auf Kurs, die selbst gesetzten Klimaziele zu erreichen“, sagte Müller der Augsburger Allgemeinen. Nach der Konferenz in New York mahnte Müller: „Was wir benötigen, ist eine neue Verantwortungsethik zwischen Industrie- und Entwicklungsländern.“ Klimaschutz sei eine globale Aufgabe. „Der Himmel gehört uns allen.“

Unterdessen wird auch in Deutschland weiter über den Klimaschutz diskutiert: Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) kritisierte das Klima-Paket der Bundesregierung als „Holterdiepolter-Aktion“. „Das Ganze ist eine so weitreichende Änderung, die tief in den Alltag und in die Lebensgewohnheiten jedes Einzelnen hineinwirkt. Darum hätte darüber erst mal umfassend informiert und diskutiert werden müssen“, sagte der Politiker der Sächsischen Zeitung. Das Paket innerhalb weniger Nacht-Sitzungen durchzusetzen, sei der falsche Weg. Dabei übte Kretschmer auch Kritik an seiner Partei. Zwar habe die CDU eine Werkstatt zur Klimapolitik veranstaltet. Aber das könne ja nun nicht die Debatte innerhalb der Partei gewesen sein, sagte Kretschmer. „Und das kann schon gar nicht die Debatte in der Öffentlichkeit ersetzen.“