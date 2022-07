Türkei und Griechenland : Konfrontation zwischen Baerbock und Cavusoglu

Istanbul/Athen Es sind zwei Nato-Partner, die einfach nicht miteinander können. Gerade deshalb verknüpft Baerbock ihre Antrittsbesuche in Griechenland und der Türkei miteinander.

In der gemeinsamen Pressekonferenz lieferten die beiden sich am Freitag in Istanbul Wortgefechte zur erwarteten türkischen Offensive in Nordsysrien, zur Inhaftierung des Oppositionellen Osman Kavala in der Türkei und zum Insel-Streit zwischen Griechenland und der Türkei.