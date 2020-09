Kommentar zu US-Präsident Trump : Lügen werden zur täglichen Normalität

Zwei Monate vor dem Votum wird immer klarer, wie Donald Trump seinen Wahlkampf zu führen gedenkt. Alles soll ablenken von dem Umgang mit der Pandemie. Es ist weniger die eigene Leistung, mit der Trump für sich wirbt.

Vielmehr versucht er, den Fokus auf Joe Biden zu richten. Auf einen Gegner, vor dem er in fast schon apokalyptischer Rhetorik warnt. Auf einen Gegner, der in seiner Darstellung nur hilflos zuschauen würde, wenn Amerika im Chaos versinkt, während allein er Recht und Ordnung zu garantieren vermag. Jeden, der auf die Straße geht, stempelt er im Grunde zum Unruhestifter. Und bedient sich abstruser Verschwörungstheorien. Vor den Kongresswahlen 2018 machte er aus einer Karawane mittelloser Migranten, die quer durch Mexiko gen Norden zog, eine gefährliche Invasion. Diesmal sind es finstere Mächte, an deren Fäden sein Widersacher Biden angeblich tanzt. Das groteske Verbiegen der Wahrheit, bei Trump ist es tägliche Normalität geworden.