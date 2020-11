Kommentar : Biden wird es schwer haben mit der Versöhnungsstrategie

Zehntausende Anhänger von Donald Trump schickten mit ihrer Solidaritäts-Demonstration ein klares Rauchzeichen ins Weiße Haus: Mach weiter bei deinem Kampf gegen eine „gestohlene Wahl“ (Trump) und das, was der Präsident auf Twitter als „verfassungswidrigen Betrug“ bezeichnete.

Damit sendete der mit seiner persönlichen Götterdämmerung konfrontierte Trump an die Fans erneut ein falsches wie gefährliches Signal. Denn obwohl er ein Gerichtsverfahren nach dem anderen verliert und es immer noch keine Beweise für breit angelegte Unregelmäßigkeiten gibt, hält er Joe Biden weiter für einen Sieger, dem es an demokratischer Legitimität fehlt. Dieser habe „gewonnen, weil die Wahl manipuliert“ worden sei, so der Präsident am Sonntag.