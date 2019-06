Maas in Iran : Kaninchen vor den Schlangen

Beim iranischen Atom-Abkommen wollte Europa zeigen, dass es aktionsfähig ist und setzte die Verhandlungen durch. Das war Frieden schaffen ohne Waffen. Es konnte aber nur gelingen, weil die USA unter Präsident Obama am gleichen Strang zogen.

Die EU hat der Wucht der drohenden amerikanischen Sanktionen für Geschäfte mit dem Iran derzeit kaum etwas entgegenzusetzen. Die Interessen der einzelnen EU-Mitglieder sind dazu viel zu unterschiedlich. Das ist Trumps Einfallstor. Es erlaubt ihm, Europa seine Außenpolitik regelrecht zu diktieren, in diesem Fall, sie in den Konflikt mit dem Iran zu treiben. Die Finanzinstitution „Instex“, mit der die EU das US-Embargo unterlaufen will, kommt nur schleppend in Gang und wird allenfalls eine Alibi-Veranstaltung werden.